إليكم الجديد في قضية هيئة SEC وشركة الريبل

العديد من المستخدمين وبخاصة مجتمع الريبل يتابعون عن كثب مجريات القضية القائمة بين هيئة SEC وشركة الريبل، فيما يلي تفاصيل ما وصلت إليه القضية.

تقدمت شركة الريبل بخطوة جديدة في معركتها القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث قدمت “النموذج C”، الذي يمثل بيان ما قبل المرافعة المدنية، مسلطة بذلك الضوء على أربع قضايا محورية أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، وتتمثل فيما يلي

أربعة قضايا رئيسية في النزاع بين شركة الريبل وهيئة SEC:

إعادة تعريف ما يسمى بـ “عقد الاستثمار“: تطالب شركة الريبل بإعادة النظر في تعريف “عقد الاستثمار” حسب قانون الأوراق المالية لعام 1933، مشيرة إلى أنه يجب أن يتضمن اتفاقية رسمية تفرض التزامات بعد البيع، وتؤكد حق المشترين في الأرباح من البائعين، وهي نقطة قد تؤثر على فهم معاملات العملات الرقمية. مطابقة معايير اختبار “Howey“: طعنت شركة الريبل في حكم المحكمة الأدنى الذي اعتبر تحويلات XRP تستوفي شروط اختبار “Howey”، وهو الإطار القانوني الذي يحدد متى يمكن اعتبار شيء ما “عقد استثمار”. وتؤكد شركة الريبل أن معاملاتها لا تمثل استثمار مشترك بهدف تحقيق أرباح حصرية من جهود الشركة. الإشعار العادل: أثارت شركة الريبل مسألة الإشعار العادل، موضحة أنها قدمت أدلة كافية على غياب الوضوح في القوانين الفيدرالية التي تحكم العملات المشفرة، مؤكدة أن هيئة الأوراق المالية والوكالات الأخرى لم تقدم توجيهات واضحة بشأن التعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة. الوضوح في الأوامر القضائية: اعترضت الريبل على الأمر القضائي الصادر من القاضية “أناليزا توريس”، معتبرة أنه يفتقر إلى التحديد اللازم ويكتفي بفرض غرامة مالية على الشركة بقدر 125 مليون دولار دون تفاصيل كافية، ما يعزز مطالبتها بالوضوح في صياغة الأحكام.

هذا وأوضح “ستيوارت ألدروتي”، كبير مسؤولي الشؤون القانونية لدى شركة الريبل، أن النزاع لا يدور حول تصنيف XRP كأوراق مالية، مؤكدا أن عملة XRP كحال البيتكوين حيث أنها تعامل كأصل غير ورقي، ولم تعترض الهيئة على هذا الوضع في نموذج C.

ويرى “ألدروتي” أن هذا الإطار يسمح للشركة بالتركيز على التفاصيل القانونية دون الحاجة إلى مناقشة التصنيف التنظيمي الأوسع.

ماهي الخطوة القادمة؟

بعد تقديم كلا الطرفين لمذكراتهما، يتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف للدائرة الثانية أمرا بجدولة الإجراءات، مما يسهم في تبسيط العملية القانونية وتسريع إصدار الحكم النهائي، خاصة مع حصرها في السجلات الحالية دون الحاجة لتقديم أدلة جديدة.

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