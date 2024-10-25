منصة تداول العملات الرقمية “كراكن” تعلن عن تطوير بلوكشين خاص بها وهذا موعد إطلاقه

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية المشفرة “كراكن”، والتي تعد إحدى أكبر وأقدم منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، عن خطتها لإطلاق شبكة بلوكشين خاصة بها.

البلوكشين سيحمل إسم “إنك” (Ink) وسيطلق في أوائل عام 2025، وفقا لتقرير “بلومبرغ“.

يأتي هذا القرار بعد أكثر من عقد من الريادة في سوق تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم.

بلوكشين “INK” سيكون مبني على الطبقة الثانية على Optimism:

ستكون “Ink” شبكة بلوكشين من الطبقة الثانية (L2)، مبنية على “Superchain Optimism”، وهي بنية تحتية حديثة تعتمد على قاعدة بيانات مشتركة وآمنة، مما يوفر مستوى عال من الأمان وحوكمة مشتركة مع شبكة الايثيريوم.

ومن المقرر أن تُساهم شبكة “Ink” في تسهيل تجربة المستخدمين بين الأنظمة المركزية واللامركزية، مما يتيح لمتداولي العملات المشفرة الانخراط في أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi) بمرونة وكفاءة أكبر.

وفي تصريح لـ “أندرو كولر” مؤسس شبكة “Ink”، أكد أن الشبكة ستبدأ كنسخة تجريبية للمطورين وسيتم توفيرها في وقت لاحق من هذا العام، بهدف اختبار التطبيقات وتطويرها.

وسيكون الإصدار الرسمي من الشبكة متاحا للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات بحلول الربع الأول من عام 2025، حيث تخطط “كراكن” لإطلاق عدة فعاليات خاصة للمطورين لبناء ودعم النظام البيئي للشبكة.

تعد شبكة “Ink” خطوة استراتيجية من “كراكن” لدعم الابتكار في قطاع التمويل اللامركزي، حيث تتطلع إلى تمكين المستخدمين من تداول وإقراض واقتراض العملات المشفرة دون وسطاء، مما يقلل من التكاليف ويعزز من السلاسة في التعاملات المالية اللامركزية.

ومن المتوقع أن تستضيف الشبكة العديد من التطبيقات المتقدمة، مثل رموز الأصول الواقعية ومنصات الإقراض، لتوفير تجربة شاملة وفعالة لمستخدمي DeFi.

ستقوم “كراكن” بإدارة جميع المعاملات على “Ink” في مراحلها الأولى، على أن تصبح هذه الوظيفة تدريجيا أكثر لامركزية ليشارك فيها العديد من الجهات الفاعلة في الشبكة، مما يعزز من طابع الشفافية والأمان الذي تسعى إليه “كراكن” في شبكتها الخاصة.

بعد إعلان “كراكن” عن إطلاق شبكتها الخاصة فهي بذلك تنضم لمنصات التداول الرائدة والتي سبقتها مثل:

كوين بيس وبينانس.

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