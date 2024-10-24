سعر البيتكوين على وشك الوصول إلى أعلى مستوى له خلال 30 يوم حسب أحد المحللين

شهدت عملة البيتكوين (BTC) تراجع ملحوظ عند الوصول لمستوى 69,000 دولار، حيث انخفضت إلى حوالي 66,000 دولار.

بينما قد يرى البعض هذا التراجع علامة سلبية، يعتبر العديد من المحللين أنه تصحيح صحي للسوق.

لا يزال التفاؤل يسيطر على توقعات الكثيرين بشأن ارتفاع جديد لسعر البيتكوين نحو أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH).

أعرب المحلل البارز “مايكل فان دي بوب” عن تفاؤله بشأن البيتكوين، متوقعا أن يصل سعر العملة إلى أعلى مستوياته في غضون 30 يوم.

رغم انخفاض السعر الأخير، يعتقد أن التصحيح قد انتهى وأن السوق في طريقه لتحقيق ارتفاع جديد.

استند “فان دي بوب” إلى بيانات اقتصادية هامة مثل مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI)، وهو مؤشر رئيسي يغطي أكثر من 30 اقتصاد عالمي، معتبرا أن هذه البيانات ستدعم صعود البيتكوين في الأسابيع القادمة.

في تغريداته السابقة، أشار “فان دي بوب” إلى انخفاض البيتكوين نحو 65,000 دولار قبل أن يبدأ سعر العملة في الارتداد بسرعة.

وأكد أن هذا التصحيح كان على وشك الانتهاء، مع بداية فترة اقتصادية جديدة قد تؤدي إلى انخفاض العائدات وازدهار سوق العملات المشفرة.

السوق حاليا:

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين عند 67300 دولار، مع زيادة بنسبة 2% في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى بداية تعافي من الخسائر الأخيرة.

كما شهدت العملة الرقمية ارتفاع في حجم التداول اليومي بنسبة 16.34%، وهو ما يُعتبر إشارة إلى تحسن النشاط في السوق.

يتوقع المحللون بشكل عام أن تسجل بيتكوين ارتفاع قياسي جديد في الأسابيع المقبلة.

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