العملة الرقمية المستقرة “AE Coin” تحصل على موافقة البنك المركزي الإماراتي

حصلت شركة “AED Stablecoin LLC” على موافقة البنك المركزي الإماراتي لإصدار عملة “AE Coin”، وهي عملة مستقرة مدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي، لتصبح أول عملة مستقرة منظمة في الدولة.

تم منح هذه الموافقة بموجب لائحة خدمات رمز الدفع، مما يعزز هدف الإمارات نحو اقتصاد رقمي متطور.

تتميز AE Coin بدمج استقرار العملة الورقية مع مرونة تقنية البلوكشين، مما يتيح إجراء معاملات رقمية آمنة وفعالة من حيث التكلفة لكل من الشركات والأفراد.

وتعمل العملة تحت إشراف تنظيمي مباشر من البنك المركزي، مما يضمن الشفافية والثقة في التعاملات، ويقلل من التقلبات التي تواجهها العملات المشفرة التقليدية.

تعد AE Coin أداة قوية لدعم الاقتصاد الرقمي في الإمارات، حيث تتيح للشركات إجراء مدفوعات فورية وآمنة وتحسين التدفق النقدي مع تقليل تكاليف المعاملات.

كما يستفيد الأفراد من المعاملات السريعة دون رسوم أو تأخير مصرفي.

تدعم العملة تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، مما يتيح خدمات مثل الإقراض والاقتراض وكسب الفوائد دون الحاجة إلى وسطاء.

تسعى شركة “AED Stablecoin LLC” إلى توسيع نطاق استخدام العملة من خلال شراكات مع مؤسسات مالية كبرى وبوابات الدفع، مع خطط للتكامل مع التطبيقات اللامركزية وقوائم منصات التداول الكبرى.

كما تهدف الشركة إلى تعزيز استخدام العملة في المعاملات اليومية عبر تطوير قدرات المحفظة المحمولة، مما يساهم في تبني العملة بشكل واسع في الاقتصاد الإماراتي.

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