متداول يخسر 1.28 مليون دولار من عملة PEPE وغيرها من العملات الرقمية البديلة: التفاصيل

خسر مستثمر في العملات المشفرة أكثر من 1.28 مليون دولار في 14 أكتوبر نتيجة هجوم تصيد احتيالي، حيث تمت سرقة عملاته الرقمية عبر معاملة ضارة.

وفقا لشركة الأمن الرقمي “PeckShieldAlert”، تضمنت العملات الرقمية المسروقة 108 مليار PEPE و73.8 مليون APU و165,000 عملة MSTR.

وقع المستثمر ضحية لهجوم يُعرف بتصيد الموافقة، وهو أسلوب يسمح للمهاجمين بالسيطرة على محفظة الضحية واستنزاف العملات الرقمية المخزنة بها.

في هذه الحادثة، تم تفريغ محفظة الضحية خلال ست معاملات سريعة، ووزعت العملات المسروقة عبر عدة عناوين يديرها المهاجمون.

أحد هذه العناوين، “Fake_Phishing442846″، كان متورطا في عملية احتيال أخرى قبل أسبوعين أسفرت عن سرقة 32 مليون دولار من عملات “spWETH”.

الهجمات تم تنفيذها باستخدام أداة احتيال تُدعى “Inferno Drainer”، وهي منصة تصيد احتيالي تدعم العديد من شبكات البلوكشين تتيح للمجرمين إنشاء مواقع وتطبيقات خبيثة لخداع المستخدمين للتوقيع على تصاريح تمنح السيطرة على المحافظ الرقمية.

تسببت هذه الأداة في سرقة ما يزيد عن 237 مليون دولار من أكثر من 200,000 ضحية منذ عام 2021.

التصيد الاحتيالي يُعد من أكبر المخاطر في قطاع العملات المشفرة، حيث تسببت هجمات تصيد الموافقة وحدها في خسائر تجاوزت 2.7 مليار دولار منذ 2021.

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