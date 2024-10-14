سعر البيتكوين يكسر حاجز 64 ألف دولار وتصفية أكثر من 100 مليون دولار

ارتفع سعر البيتكوين اليوم 14 أكتوبر ليتجاوز حاجز 64,000 دولار، مسجلا أعلى مستوى له عند 64,780 دولار.

هذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 3% خلال 24 ساعة أعاد البيتكوين إلى مستويات لم نشهدها منذ نهاية سبتمبر.

نتيجة لهذا الصعود، شهد السوق تصفية مراكز بقيمة تتجاوز 101 مليون دولار، شملت أكثر من 54,000 متداول، مما أدى إلى تصفية إجمالية تجاوزت 166 مليون دولار.

من بين هذه التصفية، كانت المراكز القصيرة الأكبر بقيمة 53.13 مليون دولار، في حين شهد سعر الايثيريوم ارتفاع إلى 2,540 دولار، ما تسبب في تصفية بقيمة 28.57 مليون دولار.

كما ارتفعت هيمنة البيتكوين في السوق لتتجاوز 58%، وهي النسبة الأعلى منذ أبريل 2021، مما أثار تكهنات بزيادة مستمرة في الأسعار خلال شهر أكتوبر، المعروف تاريخيا بأدائه الإيجابي وهو ما أصبح يُعرف بـ “Uptober”.

إلى جانب البيتكوين، حققت عملة الايثيريوم مكاسب معتبرة بنسبة 2.5%، كما ارتفعت عملات مشفرة أخرى مثل سولانا بنسبة 4.4% ووصل سعر العملة إلى 152 دولار.

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