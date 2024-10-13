شركة Tether تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة منذ إنشائها

العملة الرقمية المستقرة USDT واحدة من أشهر العملات الرقمية المشفرة في سوق الكريبتو حيث تضاهي شهرتها شهرة البيتكوين كيف لا وهي زوج التداول الأكثر حضورا على جميع منصات تداول العملات الرقمية، كما أنها أكبر عملة رقمية مستقرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية ومن حيث حجم التداول.

مؤخرا أعلنت الشركة عن الاحتفال بمرور عشر سنوات منذ إنشائها، مشيدة برحلة استمرت عقد من الزمن في تطوير مشهد سوق العملات الرقمية.

أثبتت الشركة، عبر منتجها الرائد USDT، دورها الحاسم في دعم ملايين المستخدمين، خاصة في الدول التي تعاني من التضخم مثل تركيا والأرجنتين والبرازيل.

شركة Tether تحتفل بـ 10 سنوات من الوجود

منذ تأسيسها في عام 2014، شهدت Tether نمو هائل، إذ ارتفع عدد مستخدميها في الأسواق المختلفة إلى 350 مليون بحلول عام 2024.

يمثل هذا النمو الدليل على ازدياد فائدة وشعبية عملتها المستقرة USDT، التي أصبحت الخيار المفضل للمعاملات اليومية والمؤسساتية.

كما وسعت الشركة نطاق دعمها ليشمل شبكات البلوكشين الرئيسية مثل Tron والايثيريوم وTON، مما عزز من انتشارها وسهّل وصول المستخدمين إليها بتكاليف منخفضة.

تعتبر Tether العملة المستقرة الأكثر استخداما عالميا، بقيمة سوقية تقترب من 120 مليار دولار.

كما أنها ساهمت في تعزيز هيمنة الدولار الأمريكي على الساحة الدولية، حيث أصبحت واحدة من أكبر مشتري سندات الخزانة الأمريكية، متجاوزة في ذلك دولا كبرى مثل ألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

لم تقتصر أنشطة Tether على العملات المستقرة فقط، بل دخلت مجالات أخرى مثل البيانات والطاقة والذكاء الاصطناعي والتعليم.

وقد تعاونت الشركة مع أكثر من 180 وكالة قانونية، لاستعادة أكثر من 1.8 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

على الرغم من نجاحها، تؤكد Tether أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه صناعة العملات المشفرة، مثل الحاجة إلى وضوح تنظيمي أكبر وقابلية التوسع.

وترى الشركة أن العقد القادم سيكون مخصص لتعزيز الشمول المالي العالمي ودفع الابتكارات في مختلف القطاعات، بهدف جعل مدفوعات الكريبتو أكثر سهولة وشمولية.

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