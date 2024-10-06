كبار موظفي منصة OpenSea يستقيلون وسط مشاكل تنظيمية ومالية

تواجه منصة “OpenSea”، أحد أكبر أسواق الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع العمليات التجارية والمشاكل التنظيمية والمالية، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها.

استقالة كبار الموظفين:

على مدار الأشهر الأخيرة، استقال عدد من كبار الموظفين في OpenSea، مما زاد من الضغط على الشركة.

من بين المستقيلين مؤخرا:

“ شيفا راجارامان “: الرئيس التنفيذي السابق للعمليات.

“: الرئيس التنفيذي السابق للعمليات. “ جيريمي فاين “: رئيس الأعمال والتطوير المؤسساتي.

“: رئيس الأعمال والتطوير المؤسساتي. “ كارين كروزكامب “: المحامية الرئيسية.

“: المحامية الرئيسية. “جاستن جو“: نائب الرئيس السابق للشؤون المالية.

بعد رحيلهم، انتقل هؤلاء إلى مناصب جديدة في شركات كبرى مثل أوبر وOpenAI وScale AI وTools for Humanity، مما يعكس تحول ملحوظ في القوى العاملة بالشركة.

جاء ذلك بعد معاناة “OpenSea” من انخفاض كبير في نشاط سوق NFT منذ صعودها في عام 2021.

تراجع الإقبال على المنصة أدى إلى انخفاض في الإيرادات، وتفاقم الوضع مع صعود منصات منافسة مثل Blur وMagic Eden التي تقدم رسوم أقل وخدمات مبتكرة، ما جعل المنافسة أكثر شراسة.

هذا وتواجه “OpenSea” تدقيق قانوني متزايد، بما في ذلك تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول ما إذا كانت بعض NFT على منصتها تُعد أوراق مالية غير مسجلة.

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