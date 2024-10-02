مؤسس شركة “SkyBridge Capital” يثير الشكوك حول أداء البيتكوين في شهر أكتوبر

أثار “أنتوني سكاراموتشي”، مؤسس شركة “SkyBridge Capital”، جدلا بعد حديثه عن توقعاته لشهر أكتوبر، المعروف في مجتمع العملات المشفرة بـ “Uptober”، وذلك في ظل أداء البيتكوين الضعيف مع بداية الشهر.

يشير مصطلح “Uptober” إلى مزيج لغوي بين كلمتي “up” و”October”، ويعكس التفاؤل التقليدي بشأن أداء البيتكوين خلال هذا الشهر، حيث سجلت العملة المشفرة عائدات قوية خلال شهر أكتوبر في السنوات الماضية.

في الواقع، كان أكتوبر تاريخيا شهر إيجابي للبيتكوين، مع استثناءين فقط في عامي 2014 و2018، حينها شهدت العملة أداء سلبي.

هبوط سعر البيتكوين والتوترات الجيوسياسية:

رغم التوقعات المتفائلة لـ “Uptober”، شهد اليوم الأول من الشهر تراجع ملحوظ في سعر البيتكوين.

حيث انخفضت العملة إلى ما دون مستوى 62,000 دولار متأثرة بالتوترات الجيوسياسية.

ووفقا للبيانات، تم تصفية أكثر من 311 مليون دولار من العملات المشفرة خلال 24 ساعة الماضية، مع تركيز هذه التصفية على المراكز الطويلة.

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين عند 61,500 دولار، بعد انخفاض بنسبة 3%.

التشكيك في إمكانية صعود البيتكوين في شهر “Uptober”:

أشار مؤسسا “Glassnode”، كل من “جان هابل” و”يان ألمان”، إلى أن هناك قليل من المصداقية لفكرة “Uptober” هذا العام.

حيث شهد شهر سبتمبر أداء إيجابي للبيتكوين، على الرغم من أنه يُعد تقليديا أسوأ شهر للعملة.

هذه المعطيات تشير إلى إمكانية أن يكون أكتوبر مختلفا هذا العام، وربما تكون الأصوات المتشككة في “Uptober” محقة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من “Wintermute”، وهي شركة رائدة في التداول الخوارزمي، أن الخيارات المستقبلية تميل نحو تحيز هبوطي في الأمد القريب، مما يزيد من التوقعات بأن البيتكوين قد يواجه تحديات إضافية خلال شهر أكتوبر الحالي.

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