تطبيق "WalletConnect" المزيف يسرق 70 ألف دولار من 150 ضحية عبر متجر التطبيقات "قوقل"

حذرت WalletConnect مستخدمي العملات المشفرة من تطبيق مزيف كان متاح على متجر التطبيقات قوقل “Google Play”، والذي نجح في سرقة أكثر من 70 ألف دولار من العملات المشفرة.

التفاصيل:

في منشور بتاريخ 29 سبتمبر، أشارت WalletConnect إلى إزالة التطبيق المخالف من متجر Google Play، لكن ذلك حدث بعد أن استغل التطبيق الاحتيالي أكثر من 150 ضحية.

التطبيق المزيف تظاهر بأنه جزء من بروتوكول WalletConnect، مستهدفا المستخدمين عبر هواتفهم المحمولة.

بدأت المشكلة في 26 سبتمبر عندما كشفت Check Point Research (CPR) أن التطبيق المزيف، الذي كان متاح لمدة خمسة أشهر على الأقل، تم تنزيله أكثر من 10,000 مرة.

أطلق التطبيق تحت اسم “Mestox Calculator” قبل أن يتحول لاحقا إلى تطبيق WalletConnect المزيف.

وعلى الرغم من تعدد التنزيلات، لم يقم معظم المستخدمين بربط محافظهم، مما حد من الأضرار.

هذا واعتمد التطبيق على تكتيكات الهندسة الاجتماعية، بما في ذلك المراجعات المزيفة والعلامات التجارية المشابهة، لجذب المستخدمين.

بعد التنزيل، كان التطبيق يطلب من المستخدمين ربط محافظهم ومنح الأذونات، ليتمكن المحتالون من تنفيذ المعاملات الاحتيالية وصرف الأموال من المحافظ.

هذا وذكرت WalletConnect أنه لا يوجد تطبيق رسمي لها، وحثت المستخدمين على توخي الحذر من مثل هذه التطبيقات المزيفة، مع العمل على منع تكرار هذه الحوادث في المستقبل.

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