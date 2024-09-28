سعر البيتكوين يختبر مستوى 66 ألف وتسجيل إشارة تتنبأ بمزيد من الصعود

تألق سعر البيتكوين في الساعات القليلة الماضية حيث تجاوز مستوى 65 ألف دولار الذي كان في وقت ما يمثل مقاومة حاسمة لسعر العملة.

هذا وسجلت عملة البيتكوين إشارة صعودية بعدما تجاوز مؤشر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) مستوى المتوسط المتحرك لمدة 365 يوم، وهو ما يعتبر اشارة صعودية وفقا لمحللي منصة “CryptoQuant”.

يشير تجاوز MVRV عند 2.04 لمتوسطه البالغ 2.02 إلى إمكانية ارتفاع البيتكوين خلال الفترة القادمة.

ارتفعت العملة المشفرة إلى 66,439 دولار خلال اليوم قبل أن تتراجع قليلا إلى 65,600 دولار.

على الرغم من التراجع الطفيف، ارتفعت البيتكوين بنسبة 11.5٪ هذا الشهر، وهو ما يعكس أداء قوي مقارنة بالتوقعات التاريخية لشهر سبتمبر.

هذا ولم يبق سوى يومين على انقضاء شهر سبتمبر الذي بدأ فيه سعر البيتكوين عند مستوى 59 ألف دولار ليحلق حاليا فوق مستوى 65 ألف دولار أي بزيادة تفوق 6000 دولار.

فهل سيبقى سعر البيتكوين عند هذا المستوى ويغلق فوقه أم سيرتد نزولا؟

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