الإيثيريوم ترتفع بنسبة 188% في أحد المقاييس الرئيسية مع اقتراب السعر من 2700 دولار

شهدت شبكة الايثيريوم (ETH) ارتفاع كبير في رسوم الشبكة بنسبة 188% خلال الأسبوع الأخير، لتصل إلى 45.2 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024.

هذا الارتفاع في الرسوم يشير إلى زيادة نشاط الشبكة، مما يعزز الطلب على الايثيريوم وقد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في سعر العملة.

بالإضافة إلى ذلك، زيادة الرسوم تعزز من ميزة الايثيريوم الانكماشية الناتجة عن حرق جزء من رسوم الغاز، مما يضغط على العرض المتداول.

حاليا، وتزامنا مع ارتفاع سعر البيتكوين وتجاوزه لمستوى 66 ألف دولار تتداول عملة الإيثريوم بسعر 2653 دولار وسط مشاعر صعودية متزايدة في السوق.

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