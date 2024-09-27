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شهدت شبكة الايثيريوم (ETH) ارتفاع كبير في رسوم الشبكة بنسبة 188% خلال الأسبوع الأخير، لتصل إلى 45.2 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024.
هذا الارتفاع في الرسوم يشير إلى زيادة نشاط الشبكة، مما يعزز الطلب على الايثيريوم وقد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في سعر العملة.
بالإضافة إلى ذلك، زيادة الرسوم تعزز من ميزة الايثيريوم الانكماشية الناتجة عن حرق جزء من رسوم الغاز، مما يضغط على العرض المتداول.
حاليا، وتزامنا مع ارتفاع سعر البيتكوين وتجاوزه لمستوى 66 ألف دولار تتداول عملة الإيثريوم بسعر 2653 دولار وسط مشاعر صعودية متزايدة في السوق.
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كانت هذه تفاصيل خبر الإيثيريوم ترتفع بنسبة 188% في أحد المقاييس الرئيسية مع اقتراب السعر من 2700 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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