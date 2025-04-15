شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدقيق والأرز البسمتي في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الدقيق والأرز البسمتي في السعودية خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الدقيق الأسمر انخفض بنسبة 1.3% على أساس شهري، مسجلا 3.14 ريال. سعر الدقيق أفادت النشرة بأن سعر الدقيق الأبيض (2 كجم) انخفض بنسبة 0.6% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 4.83 ريال.

وبحسب النشرة فإن سعر الأرز البسمتى انخفض على أساس شهري في مارس الماضي، بنسبة 0.9%، إلى 96.86 ريال لـ(10 كجم). سعر الأرز وارتفع سعر الأرز الهندي بنسبة 1.2% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلا 81.71 ريال لـ(10 كجم).

وبلغ سعر الذرة الحلوة، 6.03 ريال منخفضا بنسبة 0.5%، فيما انخفض سعر الشعيرية بنسبة 0.9% إلى 5.77 ريال.

واستقر سعر المكرونة المحلية على أساس شهري عند 5.92 ريال، فيما بلغ سعر شوربة العلب الشوفان 9.81 ريال، مرتفعا 0.8%.

ووفقا للنشرة استقر سعر الخبز الأبيض المفرود في مارس الماضي، على أساس شهري، عند 1.08 ريال لـ(4 أرغفة).