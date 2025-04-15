شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن ملامح استراتيجيتها في إنتاج وتصدير النفط حتى 2050 والان نبدء بالتفاصيل

إنتاج وتصدير النفط الروسي

إنتاج النفط الخام العالمي

الدمام - شريف احمد - تشير الاستراتيجية طويلة المدى الجديدة للطاقة في روسيا إلى تغيير طفيف في إنتاج وتصدير النفط الخام على مدى الـ 25 عاما المقبلة، وذلك بحسب وثيقة نشرت اليوم الاثنين.وتستهدف روسيا إنتاج 540 مليون طن، بما يعادل حوالي 84ر10 مليون برميل يوميًا بنهاية العقد الحالي، مع استمرار نفس المعدل بحلول منتصف القرن الحالي، وهو ما يزيد قليلًا عن مستويات الإنتاج في 2023.كما تتوقع الوثيقة استقرار الصادرات الروسية من النفط الخام، وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوقعات المتواضعة تعكس احتمالات مواجهة منافسة أشد من جانب كبار منتجي الوقود الأحفوري الآخرين، وتراجع الطلب العالمي بعد عام 2035.وتشير الاستراتيجية أيضا إلى استنفاد تدريجي لاحتياطيات الطاقة عالية الجودة في روسيا، وتزايد نسبة الموارد الأكثر تكلفة والأصعب في استخراجها.وتتمتع روسيا، التي تمثل نحو 10% من إنتاج النفط الخام العالمي، بنفوذ سوقي كبير، فهي مورد رئيسي للهند والصين، وعضو أساسي في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط.لكن تراجع صادراتها يمكن أن يقلص هذا النفوذ. في الوقت نفسه سيحرم أي تباطؤ طويل الأمد للإنتاج والصادرات النفطية الميزانية الروسية من إيرادات مهمة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.