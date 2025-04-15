شكرا لقرائتكم خبر عن 314 مليار يورو حجم صادرات المنتجات الطبية والصيدلانية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

صادرات المنتجات الطبية والصيدلانية الأوروبية

القطاع الطبي في أوروبا

الدمام - شريف احمد - حقق الاتحاد الأوروبي رقمًا قياسيًا في حجم صادراته من المنتجات الطبية والصيدلانية في عام 2024، مسجلًا زيادة في العائدات بنسبة 5ر13 بالمئة مقارنة بعام 2023.وفي عام 2024 بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الطبية والصيدلانية 4ر313 مليار يورو، وفق بيانات نشرها اليوم مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).وفي الوقت نفسه، لم تسجل الواردات سوى زيادة طفيفة بلغت 5ر0 بالمئة، لتصل إلى7ر119 مليار يورو.وبلغ فائض الاتحاد الأوروبي التجاري في المنتجات الطبية والصيدلانية في عام 2024 ما مجموعه 6ر193 مليار يورو، مسجلًا بذلك رقما قياسيًا.وذهبت أغلب الصادرات في 2024 إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة إجمالية قدرت بـ8ر119 مليار يورو.وتصدرت ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي المصدرة للمنتجات الطبية والصيدلانية بحجم صادرات ناهز 9ر67 مليار يورو تليها إيرلندا بـ6ر56 مليار يورو ثم بلجيكا بـ4ر41 مليار يورو.وألمانيا أيضا أكثر دول الاتحاد الأوروبي استيرادًا للمنتجات الطبية والصيدلانية في 2024 بقيمة 23 مليار يورو تليها بلجيكا بـ3ر21 مليار يورو ثم هولندا بـ7ر14 مليار يورو.