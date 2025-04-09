شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تخطف لقب أكبر شركة في العالم من «آبل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الانخفاض الحاد في سهم شركة "آبل" بنسبة 23% خلال أربع جلسات تداول فقط إلى تراجع الشركة من المركز الأول عالميًا من حيث القيمة السوقية، لتهبط أمام منافستها الأمريكية "مايكروسوفت"، التي أصبحت رسميًا الشركة الأعلى قيمة في العالم، وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. تراجع "آبل" وصعود "مايكروسوفت" مع إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء، بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت نحو 2.64 تريليون دولار، متجاوزة بذلك شركة آبل التي سجلت 2.59 تريليون دولار فقط، في انعكاس واضح لحالة القلق التي تسود الأسواق الأمريكية والعالمية بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. "آبل" الأكثر تضررًا من الحرب التجارية تُعد شركة آبل من بين أكثر الشركات التكنولوجية تأثرًا بالتعريفات الجمركية، نظرًا لاعتمادها الكبير على الصين في تصنيع منتجاتها، وعلى رأسها هواتف آيفون. وتعرضت الشركة لضغوط مضاعفة مع موجة البيع المكثفة التي ضربت السوق مؤخرًا.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 13% خلال أيام التداول الأربعة الماضية، بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على الواردات من أكثر من 100 دولة، ما أثار مخاوف من ركود اقتصادي عالمي بسبب الارتفاع المحتمل في الأسعار.

اقرأ أيضاً: كيف تحاول الشركات الإفلات من الرسوم الجمركية المرتفعة لترامب؟ محللون يتوقعون ارتفاع سعر آيفون 16 برو ماكس توقع محللو بنك "يو بي إس" أن يقفز سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس بمقدار 350 دولارًا داخل السوق الأمريكية، في حال استمرار الضغوط الجمركية، وهو ما يعكس الأثر المباشر على المستهلكين. وتراجعت القيم السوقية لعمالقة التكنولوجيا مثل آبل ومايكروسوفت وإنفيديا بعد أن بلغت سابقًا نحو 3 تريليونات دولار لكل منها قبل موجة الهبوط الأخيرة. مايكروسوفت تحتفظ بمكانتها رغم خفض التوقعات رغم إصدار شركة مايكروسوفت في يناير توقعات إيرادات مخيبة للآمال، إلا أن محللي شركة "جيفريز" وصفوها مؤخرًا بأنها من "أكثر الشركات تحصينًا" في مواجهة تداعيات الغموض الاقتصادي والتجاري الحالي، خاصة الرسوم الجمركية. وكانت مايكروسوفت قد تصدرت التصنيف كأعلى شركة قيمة سوقية في أوائل عام 2024، قبل أن تستعيد آبل اللقب مؤقتًا، لكن الأمور انقلبت مجددًا لصالح مايكروسوفت.

اقرأ أيضاً: "مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تصعيد ترامب والضغوط على سلسلة توريد "آبل" في خضم هذا المشهد، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن شركة آبل تستطيع تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجديدة. إلا أن المحللة "لورا مارتن" شككت في هذا التصور، قائلة: "لا أعتقد أن تصنيع الآيفون في أمريكا أمر واقعي، لأن تكاليف الإنتاج سترتفع بشدة على آبل".

وأضافت مارتن أن نقل سلسلة توريد آبل إلى الولايات المتحدة سيستغرق سنوات، معتبرة أن تصنيع الآيفون بالكامل في أمريكا أمر شبه مستحيل، وهو ما يتفق معه معظم خبراء سلسلة الإمداد. تحذيرات من ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 50% حذّر دان آيفز، المحلل في شركة "ويدبوش"، من أن سعر جهاز آيفون قد يصل إلى 3500 دولار إذا تم إنتاجه داخل الولايات المتحدة. بينما قدّرت مارتن أن الرسوم الجمركية الجديدة سترفع تكاليف شركة آبل بنحو 50%، وهو ما يُعد عبئًا هائلًا على صافي أرباح الشركة وميزانيتها. سهم "آبل" يواصل الانخفاض وسط ضغوط متزايدة واصل سهم آبل التراجع في جلسة الثلاثاء، حيث انخفض بنسبة تقارب 2%، فيما بلغ إجمالي الانخفاض خلال الأيام الخمسة الماضية نحو 20%. ويؤشر هذا الانخفاض الحاد إلى فقدان ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تجاوز التحديات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة.