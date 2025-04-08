شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 ينخفض إلى 318.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في السعودية سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 363.50 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 333.25 ريال. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الثلاثاء، في السعودية، إلى: 318.25 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 272.75 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 212 ريالا. أسعار الذهب انخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الثلاثاء، في السعودية، إلى: 181.75 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 11308.50 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 2545 ريالا.