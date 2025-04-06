شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: 2,7 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة من رسوم ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية الأمريكية على تايوان

التجارة بين أمريكا وتايوان

أشباه الموصلات التايوانية

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، اليوم الأحد، أن حكومته لا تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الولايات المتحدة.يأتي ذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوما إضافية على تايبيه بنسبة 32 بالمئة.وانتقدت الحكومة التايوانية الرسوم الجمركية الأميركية ووصفتها بأنها "غير عادلة" و"غير معقولة"، لكنها امتنعت عن التهديد بالرد على شريكها الأمني الرئيسي.وتعتزم تايوان إنفاق 2,7 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تعد جزءا من هجوم تجاري شامل شنّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.وقال لاي "ردا على التعرفات الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة، فإن تايوان ليس لديها أي نية لفرض تعرفات جمركية انتقامية".وأضاف "لكن يتعين علينا أن نوضح للولايات المتحدة مساهمات تايوان في تنميتها الاقتصادية".بلغ الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة 73,9 مليار دولار في عام 2024. وحوالى 60% من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة هي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل الرقائق الدقيقة التي تعد تايوان أكبر منتج لها في العالم.وجرى استبعاد الرقائق، الحيوية لشركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، من التعرفات الجمركية الأميركية الجديدة.لكن ترامب اتهم تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأمريكية، وهدد مؤخرًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%، على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة.وأكدت تايبيه أن الفائض التجاري يعكس الطلب الأمريكي المتزايد على أشباه الموصلات التايوانية وغيرها من المنتجات التكنولوجية، والذي حفزته التعرفات الجمركية الأميركية وضوابط التصدير التي استهدفت الصين خلال ولاية ترامب الأولى.وفي معرض تقديمه استراتيجيات مختلفة لحماية اقتصاد تايوان، قال لاي تشينغ-تي إن الحكومة شكلت فريقا للتفاوض مع واشنطن.وأوضح أن تايوان يمكن أن تشتري مزيدًا من المنتجات الأميركية لتقليص العجز، مع زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتنويع أسواقها.