شكرا لقرائتكم خبر عن كمران مزهر رئيسا تنفيذيا لـ«تشب» خلفا لـ«عبدالعزيز الخريجي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، الخميس الماضي، إنهاء فترة تكليف عبدالعزيز عبدالكريم الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف لشركة تشب العربية، وذلك اعتبارًا من 1446/10/05هـ الموافق 2025/04/03م، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة كعضو منتدب.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للشركة، وبعد حصول الشركة على عدم ممانعة هيئة التامين، قرر مجلس الإدارة تعيين كمران مزهر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لشركة تشب العربية، على أن يبدأ مهامه رسميًا اعتبارًا من 1446/08/10هـ الموافق 2025/06/04م.
ووفقا للشركة، يتمتع كمران مزهر بخبرة واسعة في قطاع التأمين، إذ لعب دورًا محوريًا في قيادة العديد من شركات التأمين نحو النمو والنجاح.
ويحمل مزهر، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من HEC باريس ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تكساس.
ويمتد مشواره المهني لأكثر من عقدين، شغل خلالهما مناصب قيادية بارزة، بما في ذلك رئيس العمليات والرئيس التنفيذي لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني.
وقالت الشركة: إن قيادته ورؤيته الاستراتيجية ستكونان أساسيتين في استمرار تطوير تشب العربية وتحقيق أهدافها طويلة المدى.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للشركة، وبعد حصول الشركة على عدم ممانعة هيئة التامين، قرر مجلس الإدارة تعيين كمران مزهر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لشركة تشب العربية، على أن يبدأ مهامه رسميًا اعتبارًا من 1446/08/10هـ الموافق 2025/06/04م.
ووفقا للشركة، يتمتع كمران مزهر بخبرة واسعة في قطاع التأمين، إذ لعب دورًا محوريًا في قيادة العديد من شركات التأمين نحو النمو والنجاح.
ويحمل مزهر، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من HEC باريس ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تكساس.
ويمتد مشواره المهني لأكثر من عقدين، شغل خلالهما مناصب قيادية بارزة، بما في ذلك رئيس العمليات والرئيس التنفيذي لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني.
وقالت الشركة: إن قيادته ورؤيته الاستراتيجية ستكونان أساسيتين في استمرار تطوير تشب العربية وتحقيق أهدافها طويلة المدى.