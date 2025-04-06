شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» تعلن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أسباب ومعوقات عدم التمكن من نشر النتائج المالية خلال المدة النظامية: عدم الانتهاء حتى تاريخه من أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2024/12/31 وسيتم نشر النتائج المالية السنوية على موقع تداول السعودية فور الانتهاء من أعمال المراجعة.

وأضافت الشركة أنها تعمل على الانتهاء من القوائم المالية مع مراجع الحسابات الخارجي ونشرها فور اعتمادها.

وتوقعت نشر النتائج المالية في 20 أبريل الحالي، منوها بتعليق تداول الأوراق المالية المدرجة بتاريخ 3 أبريل الحالي. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الجوف عدم تمكنها من نشر النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 2024/12/31 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أسباب ومعوقات عدم التمكن من نشر النتائج المالية خلال المدة النظامية: عدم الانتهاء حتى تاريخه من أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2024/12/31 وسيتم نشر النتائج المالية السنوية على موقع تداول السعودية فور الانتهاء من أعمال المراجعة.وأضافت الشركة أنها تعمل على الانتهاء من القوائم المالية مع مراجع الحسابات الخارجي ونشرها فور اعتمادها.وتوقعت نشر النتائج المالية في 20 أبريل الحالي، منوها بتعليق تداول الأوراق المالية المدرجة بتاريخ 3 أبريل الحالي.