شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم إنفيديا وتسلا.. الانخفاض يضرب بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

بورصة وول ستريت

سوق الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - دفع تراجع أسهم إنفيديا وتسلا وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت إلى التراجع اليوم الأربعاء.وانخفض مؤشر إس أند بي 500 في تعاملات بعد الظهر بنسبة 8ر0% في حين فقد مؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة في الصباح قبل أن يقلص خسائره في الظهيرة ويتراجع بمقدار 28 نقطة فقط أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و49 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر1%.وكانت مجموعة الأسهم المهيمنة المعروفة باسم "العظماء السبعة " في مركز موجة البيع الأخيرة لسوق الأسهم الأمريكية، والتي دفعت في وقت سابق من هذا الشهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما دون أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 10% في أول حركة "تصحيح" له منذ عام 2023.وقد ارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات السابقة وسط حالة الهوس بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مستوديات وصفها النقاد بأنها مبالغ فيها، حيث ارتفعت بسرعة أكبر من أرباحها سريعة النمو.وفي تعاملات اليوم انخفض سهم إنفيديا بنسبة 7ر5% لتصل خسارته التراكمية منذ بداية العام إلى 3.15%. كما انخفض سهم شركة صناعة الخوادم سوبر مايكرو كمبيوتر، بنسبة 3ر7%.كما تراجعت شركات الطاقة التي تأمل في الاستفادة من بيع الكهرباء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في الوقت نفسه واجهت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا تحديات إضافية، بما في ذلك المخاوف من أن يضر الغضب السياسي من رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، بمبيعاتها.وتراجع سعر سهم تسلا بنسبة 6ر5% ليصل إجمالي تراجعه منذ بداية العام إلى 6ر32%. واستقرت سوق الأسهم الأمريكية قليلا منذ هبوطها في مرحلة تصحيح، وعاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أقل من مستواه القياسية بنسبة 7% فقط.لكن المحللين في وول ستريت يحذرون من أن التقلبات الحادة لم تنته بعد، إذ من المقرر فرض مجموعة من الرسوم الجمركية الأمريكية مطلع الشهر المقبل.