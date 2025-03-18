المركزي الروسي يواصل تخفيض العملات الرئيسية مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار بواقع 1.26 روبلا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.3059 روبلا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.76 روبلا، ليبلغ 90.8443 روبلا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 22 كوبيكا، ليصل إلى 11.6 روبلات.

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