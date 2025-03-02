شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 19.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 30857.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي إكس 70" بنسبة 0.05% ليبلغ 8631.47 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 0.21% ليصل إلى 11935.95 نقطة.