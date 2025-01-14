شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 216 مليون عملية نقاط بيع تجاوزت 13 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

عمليات نقاط البيع

نقاط البيع الأسبوعية

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 05 - 11 يونيو 2025م, 216.521.000 عملية، بقيمة 13.404.697.000 ريال، مقابل 15.101.053.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.564.000 بقيمة 914.336.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.724.000 بقيمة 347.410.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 96.000 بقيمة 115.270.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.133.000 بقيمة 152.049.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.281.000 بقيمة 952.206.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.722.000 بقيمة 812.434.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.393.000 بقيمة 306.708.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 895.000 بقيمة 405.292.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 739.000 بقيمة 51.204.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 234.000 بقيمة 286.621.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.860.000 بقيمة 1.619.352.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.242.000 بقيمة 276.372.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 62.106.000 بقيمة 2.115.087.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 48.677.000 بقيمة 1.912.858.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.812.000 بقيمة 112.209.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.992.000 بقيمة 679.101.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 37.050.000 بقيمة 2.346.190.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 68.643.000 بقيمة 4.595.736.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 9.385.000 بقيمة 599.194.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 9.236.000 بقيمة 585.783.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.219.000 بقيمة 231.879.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.703.000 بقيمة 211.205.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.682.000 بقيمة 141.587.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.845.000 بقيمة 314.191.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.580.000 بقيمة 380.431.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.677.000 بقيمة 648.982.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 27.035.000 بقيمة 1.960.060.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 73.515.000 بقيمة 3.735.650.000 ريال.