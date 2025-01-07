شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تمنح «ليفا» تصنيف «Baa2» مع نظرة مستقبلية إيجابية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة ليفا للتأمين، أمس، تقرير وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز Moody's ، والذي يتضمن حصولها على تصنيف ائتماني "Baa2" للفئة للقوة المالية للتأمين (IFSR) مع نظرة مستقبلية ايجابية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعكس تصنيف القوة المالية "Baa2" الفئة للقوة المالية للتأمين (IFSR) لشركة ليفا للتأمين ما يلي:
1- مستوى كفاية رأس المال القوي لشركة ليفا.
2- جودة أصول قوية، مدفوعة بإستراتيجية استثمارية متحفظة.
3- كفاية احتياطي جيدة ومخاطر احتياطي معتدلة.
4- تحسين الربحية بعد التغيير في الإدارة في الربع الأول من عام 2023م.
وتؤكد النظرة الإيجابية للتصنيف على ثقة موديز في تطور وانضباط عمليات الإكتتاب لشركة ليفا للتأمين، والذي من المتوقع أن يدعم الربحية ونمو الأعمال في المملكة العربية السعودية. ويدعم ذلك أيضًا الوضع المالي القوي للشركة والموارد المتاحة من الشريك الإستراتيجي مجموعة ليڤا.
وكجزء من التصنيف، حصلت شركة ليفا للتأمين على درجة واقع المُصدر الخاص بالحوكمة (IPS) في الفئة G-2، مدعومةً بالاستراتيجية المالية وإدارة المخاطر المحافظتين، والإدارة ذات الخبرة، والرقابة التنظيمية والتي يفرضها مجلس الإدارة ومشاركة مساهميها الرئيسيين، مجموعة ليڤا وبنك الرياض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعكس تصنيف القوة المالية "Baa2" الفئة للقوة المالية للتأمين (IFSR) لشركة ليفا للتأمين ما يلي:
1- مستوى كفاية رأس المال القوي لشركة ليفا.
2- جودة أصول قوية، مدفوعة بإستراتيجية استثمارية متحفظة.
3- كفاية احتياطي جيدة ومخاطر احتياطي معتدلة.
4- تحسين الربحية بعد التغيير في الإدارة في الربع الأول من عام 2023م.
وتؤكد النظرة الإيجابية للتصنيف على ثقة موديز في تطور وانضباط عمليات الإكتتاب لشركة ليفا للتأمين، والذي من المتوقع أن يدعم الربحية ونمو الأعمال في المملكة العربية السعودية. ويدعم ذلك أيضًا الوضع المالي القوي للشركة والموارد المتاحة من الشريك الإستراتيجي مجموعة ليڤا.
وكجزء من التصنيف، حصلت شركة ليفا للتأمين على درجة واقع المُصدر الخاص بالحوكمة (IPS) في الفئة G-2، مدعومةً بالاستراتيجية المالية وإدارة المخاطر المحافظتين، والإدارة ذات الخبرة، والرقابة التنظيمية والتي يفرضها مجلس الإدارة ومشاركة مساهميها الرئيسيين، مجموعة ليڤا وبنك الرياض.