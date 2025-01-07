شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بـ«وسم الأعمال لتقنية المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.