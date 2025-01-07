شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بـ«وسم الأعمال لتقنية المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس على، تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من ثلاثة أعضاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن اللجنة تتشكل برئاسة فهد العبود (عضو من داخل المجلس).
وأضافت أن اللجنة تضم في عضويتها: تركي آل عاطف (عضو من خارج المجلس)، وأمل العتيبي (عضو من خارج المجلس).
ونوهت ببدء دورة الأعضاء من تاريخ 06/01/2025م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي في 20/09/2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن اللجنة تتشكل برئاسة فهد العبود (عضو من داخل المجلس).
وأضافت أن اللجنة تضم في عضويتها: تركي آل عاطف (عضو من خارج المجلس)، وأمل العتيبي (عضو من خارج المجلس).
ونوهت ببدء دورة الأعضاء من تاريخ 06/01/2025م وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي في 20/09/2026م.