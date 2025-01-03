شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار "BYD F3" بالسوق المصرية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالجمعة، 03 يناير 2025 11:46 ص
قام وكيل العلامة الصينية بي واي دي في مصر بعمل زيادة طفيفة علي أسعار السيارة " BYD F3 " لتسجل الفئة الأولى سعر 650 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من "بي واي دي اف 3"، فقد جاءت بسعر 730 ألف جنيه .
وعن مواصفات السيارة فهي كالآتى:
سعة خزان الوقود لتر 50، وسعة المحرك 1500، و القوة الحصانية 108، ومساحة صندوق الامتعة لتر 360 .
السيارة بها مقصورة ركاب بخمسة مقاعد حقيقية و واسعة، ومسند ذراع مريح، ومساحات تخزين متعددة شنطة خلفية واسعة مع إمكانية طي الكراسي الخلفية شبكة أمامية كروم وفوانيس أمامية ذات تصميم عصري، بالاضافة إلي راديو / مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وتكييف هواء ، باور ستيرنيج – هيدروليكي ، عجلة قيادة قابلة للتعديل ، ونظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة ، مرايات جانبية كهربائية فوانيس خلفية LED ، ولوحة عدادات مضيئة .
كما تحوي السيارة علي مصابيح أمامية أنيقة وخطوط متناسقة وإنسيابية بشكل جميل ، تم تزويدها بمصابيح للرؤية في الضباب “الشبورة” دعامات فولاذية بالأبواب ، زجاج كهرباء أمامي / خلفي نظام تأمين إضافي لصندوق الأمتعة ،فوانيس خلفية LED ، فانوس فرامل بالزجاج الخلفي LED جنوط رياضية ألمونيوم مقاس 15 بوصة مع مجموعة متنوعة من الألوان المتنوعة .
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