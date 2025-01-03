شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار "BYD F3" بالسوق المصرية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قام وكيل العلامة الصينية بي واي دي في مصر بعمل زيادة طفيفة علي أسعار السيارة " BYD F3 " لتسجل الفئة الأولى سعر 650 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من "بي واي دي اف 3"، فقد جاءت بسعر 730 ألف جنيه .

وعن مواصفات السيارة فهي كالآتى:

سعة خزان الوقود لتر 50، وسعة المحرك 1500، و القوة الحصانية 108، ومساحة صندوق الامتعة لتر 360 .

السيارة بها مقصورة ركاب بخمسة مقاعد حقيقية و واسعة، ومسند ذراع مريح، ومساحات تخزين متعددة شنطة خلفية واسعة مع إمكانية طي الكراسي الخلفية شبكة أمامية كروم وفوانيس أمامية ذات تصميم عصري، بالاضافة إلي راديو / مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وتكييف هواء ، باور ستيرنيج – هيدروليكي ، عجلة قيادة قابلة للتعديل ، ونظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة ، مرايات جانبية كهربائية فوانيس خلفية LED ، ولوحة عدادات مضيئة .

كما تحوي السيارة علي مصابيح أمامية أنيقة وخطوط متناسقة وإنسيابية بشكل جميل ، تم تزويدها بمصابيح للرؤية في الضباب “الشبورة” دعامات فولاذية بالأبواب ، زجاج كهرباء أمامي / خلفي نظام تأمين إضافي لصندوق الأمتعة ،فوانيس خلفية LED ، فانوس فرامل بالزجاج الخلفي LED جنوط رياضية ألمونيوم مقاس 15 بوصة مع مجموعة متنوعة من الألوان المتنوعة .