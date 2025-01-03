شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج عن سداد الرسوم لتطبيق تليفونى.. أبرزها الدفع بعد تلقى الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

طبقت الحكومة، منظومة إلكترونية لحوكمة تشغيل أجهزة التليفون المحمول، القادمة من الخارج، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني"، لتيسير عملية تسجيل وتقنين وتشغيل أجهزة التليفون المحمول، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة عن إجراءات التسجيل على التطبيق، وسداد الرسوم.

1- ما هي إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول؟

ج- هي مجموعة إجراءات قامت بها كل من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.

2- ما هي القنوات المتاحة لسداد الرسوم؟

إجراءات سداد الرسوم لا تتم إلا من خلال تطبيق تليفوني (بشكل إلكتروني) أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، وننوه إلى عدم سداد أي رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها.

3- هل يجب إتمام السداد بمجرد الاستعلام، وظهور أن الجهاز به رقم تعريفي غير مسجل؟

ج- سوف يتم إرسال رسالة نصية SMS على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجوب السداد. ولا تقم بإتمام السداد من خلال التطبيق إلا عند إرسال رسالة إلى جهازك.

4- كيف استطيع الانتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة المحمول؟

إذا قمت بشراء جهاز محمول من السوق المصري، يمكنك تسجيل الجهاز والاستعلام عن أي رسوم مقرره عليه عن طريق تطبيق "تليفوني".

أما اذا كنت قادم من الخارج وفي حوزتك جهاز محمول فيمكن أيضًا التسجيل من خلال مأمور الجمارك خلال التواجد في المطار عند الوصول من الخارج أو من خلال تطبيق "تليفوني" بعد مغادرة المطار.

5- كيف تحتسب الضرائب والرسوم الجمركية؟

ج- تُحتسب الرسوم وفقاً للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز وسدادها من خلال تطبيق "تليفوني".

6- هل التسجيل وسداد الرسوم مرتبط بهوية الشخص أم مرتبط بجهاز المحمول؟

ج- إجراءات التسجيل وسداد الرسوم مرتبطة بجهاز المحمول وليس هوية المستخدم. فعند شراء المستخدم أكثر من تليفون، يجب عليه القيام بتسجيل كل جهاز تم شرائه.



وفي حالة تغيير خط المحمول على نفس الجهاز المسجل بالفعل لن يتطلب أي إجراءات تسجيل إضافية، كما أن نقل حيازة الجهاز المسدد عنه الرسوم بالفعل من شخص لشخص لأخر لن يتطلب أي إجراءات تسجيل أو سداد رسوم من الشخص الجديد.

7- الأجهزة التي تدعم أكثر من شريحة، ويعمل بالفعل بشريحة واحدة فقط قبل إطلاق تاريخ إطلاق المنظومة، وهل سيتم دفع رسوم عند تفعيل الشريحة الثانية بعد إطلاق المنظومة؟

ج- لن يتم طلب رسوم في حالة تفعيل شريحة إضافية لجهاز محمول مشغل بالفعل قبل تاريخ إطلاق المنظومة، وفي حال مواجهتك أي مشكلة، يمكنك التواصل مع مركز الدعم عبر قنوات التواصل الموضحة على الموقع الالكتروني.

8- في حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل، هل يتم تسجيل الجهاز وسداد رسوم عن الجهاز الجديد؟

ج- في حالة شرائك لجهاز محمول من وكيل معتمد، لن تحتاج لتسجيل الجهاز أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.