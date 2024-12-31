شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في البحرين عيار 12 بـ 15.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في البحرين حيث سجل عيار 24 مبلغ 31.700 دينار ، و عيار 21 مبلغ 27.725 دينار

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 31.700 دينار

عيار 22 سجل 29.050 دينار

عيار 21 سجل 27.725 دينار

عيار 18 سجل 23.775 دينار

عيار 14 سجل 18.475 دينار

عيار 12 سجل 15.850 دينار

الاونصة 985.600 دينار

الجنيه الذهب 221.825 دينار

الأونصة بالدولار 2621.30 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.