الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في البحرين عيار 12 بـ 15.850 دينار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في البحرين عيار 12 بـ 15.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 08:00 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في البحرين حيث سجل عيار  24 مبلغ 31.700  دينار ، و عيار 21 مبلغ 27.725  دينار

عيار الذهب  سعر الذهب
عيار 24 سجل  31.700 دينار
عيار 22 سجل  29.050 دينار
عيار 21 سجل 27.725 دينار
عيار 18 سجل  23.775 دينار
عيار 14 سجل 18.475 دينار
عيار 12 سجل 15.850 دينار
الاونصة 985.600 دينار
الجنيه الذهب 221.825 دينار
الأونصة بالدولار 2621.30 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements