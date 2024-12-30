“المركزي الصيني” يضخ 1ر89 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضخ البنك المركزي الصيني اليوم, 1ر89 مليار يوان من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

وأوضح البنك، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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