المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.30 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 100.5281 روبل.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.65 روبل، ليبلغ 105.9522 روبلات. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.4434 روبلًا.

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