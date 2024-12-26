شكرا لقرائتكم خبر عن القنطرة غرب الصناعية تغلق عام 2024 على 9 مشروعات بـ317 مليون دولار بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة القنطرة غرب الصناعية، عقدا استثماريا جديدا بتوقيع عقد مشروع شركة "دينم ريز" التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع، لينضم إلى المشروعات التي تم توقيعها بالمنطقة الصناعية منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

وتظهر بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه بعد توقيع عقد الشركة الجديدة يكون إجمالي العقود الموقعة بالمرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بلغ 9 مشروعات، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 317.8 مليون دولار أمريكي، بمساحة إجمالية بلغت 777 ألف متر مربع، توفر نحو 15200 فرصة عمل.



وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد وتصنف منطقة القنطرة غرب الصناعية ضمن أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة، نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجى، والذى يتوسط موانى الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

ويشكل جذب الاستثمارات التركية فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، فرصة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال، وتساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بالنطر إلى المصانع التى ستنضم إلى منطقة القنطرة غرب، مثل مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر، كما منطقة القنطرة غرب تعكس رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتى للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات المستهدفة.

ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع التركى الجديد فى القريب العاجل؛ على أن يتم افتتاحه خلال النصف الثانى من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.