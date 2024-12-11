شكرا لقرائتكم خبر عن مدفوعًا بالسيارات والفنادق.. ارتفاع معدل التضخم في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع الأسعار

الدمام - شريف احمد - دفع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والغرف الفندقية والتأمين على السيارات معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بنسبة بسيطة خلال الشهر الماضي.وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 7ر2% سنويا مقابل 6ر2% خلال أكتوبر، في الوقت نفسه استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء عند مستوى 3ر3% دون تغيير.وأشارت بيانات وزارة العمل إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 3ر0% شهريا خلال الشهر الماضي وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل الماضي، كما ارتفعت الأسعار بعد استبعاد البنود الأشد تقلبا بنسبة 3ر0% شهريا للشهر الرابع على التوالي.وتعتبر بيانات التضخم الصادرة عن وزارة العمل اليوم أحدث بيانات اقتصادية أساسية تصدر قبل اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الفائدة.ومن غير المحتمل أن تؤدي الزيادة الطفيفة في معدل التضخم الشهر الماضي إلى تراجع مسؤولي البنك عن قرارهم المنتظر بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.