شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سامكريت للتنمية العمرانية بقيمة 360 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 582 ألف سهم بقيمة 360 مليون جنيه، وصفقتين على شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) بحجم تداول 9800 سهم بقيمة 26.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة يورو تكس لإنتاج الملابس الجاهزة بحجم تداول 863.2 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2 مليون سهم بقيمة 402.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 70 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.6 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 6.37%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 137 مليون جنيه، 192.3 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.5 مليون جنيه، 79.8 مليون جنيه، 60.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 38008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11677 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 8248 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة.