شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم تأمين إمدادات الغاز.. أهم المعلومات عن تعاقد البترول على استئجار وحدة تغييز عائمة والان مع تفاصيل الخبر

يأتى توقيع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي، في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتلبية الطلب المحلي وفيما يلى أهم المعلومات عن ذلك الأتفاق ..

1- بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.

2- في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتلبية الطلب المحلي.

3- تأتي هذه الخطوة حرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على مواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، تنفيذاً لتوجيهات الدولة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وذلك بالتوازي مع الجهود التكاملية بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل المزيج الأمثل للطاقة في السوق المحلي والذي يسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة محلياً وتأمين إمداداتها .

4-تتميز وحدة التغييز العائمة الثانية بأحدث التقنيات، وتبلغ سعتها التخزينية 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.

5-من المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، ومن المتوقع بدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025 مما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي بمصر وتحقيق استدامة الإمدادات.