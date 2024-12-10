شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه المصري قبل ساعات من تحديثات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وفقا للتحديثات الصباحية ليوم أمس الإثنين في البنك الأهلي المصري تغيرات، حيث سجل سعر الدولار 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.34 جنيه للشراء، و 53.66 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 13.45 جنيه للشراء، 13.51 جنيه للبيع.

وخلال ساعات سوف نوافيكم بالأسعار الجديدة لليوم الثلاثاء، مع بداية التعاملات الصباحية

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، نننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى أمس الإثنين، قبل ساعات من الأسعار الجديدة، أو ثباتها على الأسعار ذاتها التي سجلت الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم53.34 جنيه للشراء.

53.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم64.41 جنيه للشراء.

64.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم13.45 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم164.12 جنيه للشراء.

165.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي13.77 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري12.85 جنيه للشراء.

14.92 جنيه للبيع.