“المركزي الروسي” يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3.96 روبلات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 99.4215 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.48 روبلات، ليصل إلى 106.3040 روبلات, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 54.29 كوبيكًا، ليبلغ 13.5970 روبلًا.

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