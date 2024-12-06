شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. تعرف إلى نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الروبل الروسي مقابل العملات

اليورو واليوان مقابل الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 26.36 نقطة، ما نسبته 1.05%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2573.19 نقطة.وفي الوقت ذاته، أقفل مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 38.84 نقطة، أي بنسبة 5.08%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 803.92 نقاط.كان حدد البنك المركزي الروسي في وقت سابق من اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 85.24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.3837 روبلات.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 42.39 كوبيكًا، ليبلغ 109.7802 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11.66 كوبيكًا، ليصل إلى 14.1399 روبلًا.