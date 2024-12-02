صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 98ر11 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 01ر38220 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 86ر18 نقطة، أو68ر0% ، ليصل إلى 86ر2698 نقطة.

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