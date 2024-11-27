شكرا لقرائتكم خبر عن خبير الذهب يشرح توقعات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب وخبير المشغولات الذهبية في مصر، أن سوق الذهب في مصر أصبح أكثر ارتباطًا بحركة الذهب العالمية بالإضافة إلى حركة الدولار في السوق المصرفي الرسمي، لذلك توقعات المرحلة المقبلة ترتبط بكلا العاملين، فتطورات الدولار والأوقية العالمية يحركان الذهب في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل رئيسي بحركة سعر أونصة الذهب العالمي، وهذا ما دفعه إلى التذبذب اليوم لينهي حركة الهبوط التي شهدها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن عودة الاستقرار إلى سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساهم في اعتماد تسعير الذهب المحلي على تغيرات السعر العالمي فقط، في ظل غياب عوامل التسعير المحلية الأخرى مثل حركة سعر الصرف والطلب المحلي على الذهب.

وأكد، أن تراجع المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، كل هذا ساهم في هدوء الأوضاع نسبيًا.

وذكر خبير الذهب، أن سعر الذهب في مصر عيار 21 نجح في الارتفاع مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد التذبذب حول المستوى 3650 دولار للأونصة خلال جلسة الأمس ليكون قاعدة سعرية دفعته اليوم إلى أعلى لاستهداف المستوى 3700 جنيه للجرام، وفي حالة تجاوز هذا المستوي فإن الذهب يستهدف 3750 جنيهًا.