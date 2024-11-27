شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد تطوير شركة "سيد" للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز قدرات صناعة الدواء المصرية، وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء شركات الأدوية التابعة والالتزام بمعايير التصنيع الجيد وتحسين جودة المنتجات، واستمرارا للجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات، قام المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية إلى شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وخلال الزيارة، أجرى المهندس محمد شيمى، جولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها التطوير الذى شهدته المناطق والوحدات الإنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، وشملت أقسام الأمبول والأملاح الفوارة والأقراص الفوارة والمراهم والكريمات ومحطة المياه الجديدة ومنطقة صرف الخامات ومخزن الخامات.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى حول مراحل وعمليات الإنتاج وأعمال التطوير، والخطط والرؤى المستقبلية لتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيدا بما تم تحقيقه من تقدم فى تطوير شركة "سيد" للأدوية، والخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل تحديث البنية التحتية، وتحسين مستوى الجودة، والارتقاء بمعايير السلامة، بما يتوافق مع المواصفات العالمية، كما أثنى على جهود العاملين مؤكدا على دعم الوزارة الكامل لاستمرار خطط التطوير والتحسين فى جميع الشركات التابعة لها.

وأكد المهندس محمد شيمى على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية فى استراتيجية عمل الوزارة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية فى السوق المحلية والخارجية، والمساهمة بفاعلية فى دعم الاقتصاد الوطنى و توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحا أن هذه المشروعات تستهدف أيضا توسيع نطاق التصدير.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بالتوازى مع زيادة الاستثمار فى البحث والتطوير، لضمان استدامة نجاح الشركات التابعة، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يسهم فى تحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.

يشار إلى أن شركة "سيد" للأدوية يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1947 بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، وتم إنشاء مصنع للشركة فى محافظة أسيوط عام 1962. وتتميز بالعديد من المنتجات والمستحضرات الطبية التى تسهم فى علاج أمراض عدة مثل الغدة الدرقية والجلطات والسكر وسيولة الدم والتورمات والأملاح. وتتفرد الشركة بإنتاج عدد من المنتجات الدوائية مثل هيبارين، كاريبمازول، ريباريل جل، سيدوفاج، أسبوسيد، يوراليت يو، اجيولكس. كما تصدر منتجاتها إلى عدة دول منها ليبيا والسودان والعراق واليمن.

رافق الوزير فى جولته، كلا من اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، و رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة، والدكتور جمال النادى العضو المنتدب لشركة "سيد".