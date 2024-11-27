شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الشرقية للتنمية» تقفز إلى 6 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة وجود أرباح من استحواذ لشركة تابعة خلال الربع الحالي.

ويعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقابل تحقيق خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى بداية تحقيق أرباح تشغيلية من الشركة التابعة سدو العرب والمملوكة بالكامل للشركة اعتبارا من الشهر الأخير من الربع الثاني من العام الحالي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الودائع عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى تحقيق أرباح ناتج عن استحواذ على شركة من قبل شركة تابعة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الشرقية للتنمية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 3313% إلى 6 ملايين ريال، مقابل 175.8 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة وجود أرباح من استحواذ لشركة تابعة خلال الربع الحالي.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة وجود أرباح من استحواذ لشركة تابعة خلال الربع الحالي.ويعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقابل تحقيق خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى بداية تحقيق أرباح تشغيلية من الشركة التابعة سدو العرب والمملوكة بالكامل للشركة اعتبارا من الشهر الأخير من الربع الثاني من العام الحالي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الودائع عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى تحقيق أرباح ناتج عن استحواذ على شركة من قبل شركة تابعة.