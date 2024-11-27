شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تمكين» تقفز إلى 29.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع مجمل الربح بنسبة 62% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بتحسن أداء قطاع الشركات، حيث زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 110%، مما أدى إلى ارتفاع الربح الإجمالي لهذا القطاع بنسبة 100%في المقابل، شهد قطاع الأفراد انخفاضاً في مجمل الربح بنسبة 73%، ويُعزى ذلك إلى تراجع الإيرادات في هذا القطاع.

وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 68% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، على الرغم من زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 52%.

ويُعزى ارتفاع المصاريف إلى زيادة الرواتب بنسبة 34% نتيجة لاستقطاب كفاءات جديدة لدعم توسع الشركة والزيادة السنوية للرواتب. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 1.2 مليون ريال، استناداً إلى نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المعد من قبل مستشار خارجي، وذلك تماشياً مع زيادة الذمم المدينة التجارية، التي جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع إيرادات الشركة.

وارتفعت الإيرادات الأخرى غير التشغيلية بمقدار 8.9 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع قطعة أرض مملوكة للشركة في حي النرجس بقيمة 13,131,525 ريال . بلغت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع 9,625,338 ريال ، بعد خصم قيمة الأرض البالغة 3,506,187 ريال .

وارتفع صافي الربح الموحد العائد لمساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 42% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى: ارتفاع مجمل الربح بنسبة 10% مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بزيادة الإيرادات في قطاع الشركات.

وأسهم ذلك في تحقيق ارتفاع في مجمل الربح بقيمة 6.0 ملايين ريال. في المقابل، شهد قطاع الأفراد انخفاضاً في مجمل الربح بقيمة 3.5 مليون ريال ، نتيجة لتأثير المنافسة الشديدة والسقوف السعرية و موسمية الخدمات المقدمة التي حدّت من الربحية في هذا القطاع.

وعلى صعيد الشركات التابعة، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربح الإجمالي للشركة بنسبة 164%، وبقيمة 951 الف ريال ، مما يعكس التحسن في أدائها التشغيلي ومساهمتها المتزايدة في النتائج المالية للشركة.

تُظهر هذه النتائج استمرار التركيز على تعزيز أداء قطاع الشركات وتعظيم الاستفادة من الشركات التابعة، رغم التحديات في قطاع الأفراد.

وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 1.5 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك إلى زيادة المصاريف المرتبطة باشتراكات إدارة تقنية المعلومات، بما يتماشى مع الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية التقنية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 400 الف ريال بناءً على نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المعد من قبل مستشار خارجي. جاء هذا الإجراء تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية، والذي يعكس النمو في إيرادات الشركة خلال هذا الربع.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الأخرى غير التشغيلية بمبلغ 9.2 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع قطعة أرض مملوكة للشركة في حي النرجس بقيمة 13,131,525 ريال , حيث بلغت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع 9,625,338 ريال ، بعد خصم قيمة الأرض البالغة 3,506,187 ريال.

وارتفع صافي الربح الموحد العائد لمساهمى الشركة عن الفترة الحالية من العام الحإلى بنسبة 41% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 40% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 28% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعاً بتحسن الأداء في قطاع الشركات، حيث زاد مجمل الربح في هذا القطاع بمقدار 35.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات. في المقابل، انخفض مجمل الربح في قطاع الأفراد بقيمة 15.3 مليون ريال، متأثراً بتراجع الإيرادات في هذا القطاع. كما ساهمت الشركات التابعة في دعم مجمل ربح الشركة بمقدار 2.4 مليون ريال ، وذلك عقب بدء نشاطها التشغيلي وفقاً للخطط المعتمدة.

وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 10.3 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف الرواتب نتيجة لاستقطاب كفاءات جديدة لدعم توسع أعمال الشركة خلال عام 2024 بالاضافة إلى زيادات الرواتب السنوية . علاوة على ذلك، تم رفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 2.8 مليون ريال ، بناءً على نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المعد من قبل مستشار خارجي، وذلك تماشياً مع زيادة الذمم المدينة التجارية الناتجة عن نمو إيرادات الشركة. يعكس هذا الإجراء التزام الشركة باتباع معايير محاسبية دقيقة وإدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الأخرى غير التشغيلية بمبلغ 10.1 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع قطعة أرض مملوكة للشركة في حي النرجس بقيمة 13,131,525 ريال , حيث بلغت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع 9,625,338 ريال ، بعد خصم قيمة الأرض البالغة 3,506,187 ريال. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة تمكين للموارد البشرية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 130.2% إلى 29.7 مليون ريال، مقارنة بـ12.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 64% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.وارتفع مجمل الربح بنسبة 62% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بتحسن أداء قطاع الشركات، حيث زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 110%، مما أدى إلى ارتفاع الربح الإجمالي لهذا القطاع بنسبة 100%في المقابل، شهد قطاع الأفراد انخفاضاً في مجمل الربح بنسبة 73%، ويُعزى ذلك إلى تراجع الإيرادات في هذا القطاع.وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 68% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، على الرغم من زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 52%.ويُعزى ارتفاع المصاريف إلى زيادة الرواتب بنسبة 34% نتيجة لاستقطاب كفاءات جديدة لدعم توسع الشركة والزيادة السنوية للرواتب. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 1.2 مليون ريال، استناداً إلى نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المعد من قبل مستشار خارجي، وذلك تماشياً مع زيادة الذمم المدينة التجارية، التي جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع إيرادات الشركة.وارتفعت الإيرادات الأخرى غير التشغيلية بمقدار 8.9 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع قطعة أرض مملوكة للشركة في حي النرجس بقيمة 13,131,525 ريال . بلغت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع 9,625,338 ريال ، بعد خصم قيمة الأرض البالغة 3,506,187 ريال .وارتفع صافي الربح الموحد العائد لمساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 42% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى: ارتفاع مجمل الربح بنسبة 10% مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بزيادة الإيرادات في قطاع الشركات.وأسهم ذلك في تحقيق ارتفاع في مجمل الربح بقيمة 6.0 ملايين ريال. في المقابل، شهد قطاع الأفراد انخفاضاً في مجمل الربح بقيمة 3.5 مليون ريال ، نتيجة لتأثير المنافسة الشديدة والسقوف السعرية و موسمية الخدمات المقدمة التي حدّت من الربحية في هذا القطاع.وعلى صعيد الشركات التابعة، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربح الإجمالي للشركة بنسبة 164%، وبقيمة 951 الف ريال ، مما يعكس التحسن في أدائها التشغيلي ومساهمتها المتزايدة في النتائج المالية للشركة.تُظهر هذه النتائج استمرار التركيز على تعزيز أداء قطاع الشركات وتعظيم الاستفادة من الشركات التابعة، رغم التحديات في قطاع الأفراد.وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 1.5 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك إلى زيادة المصاريف المرتبطة باشتراكات إدارة تقنية المعلومات، بما يتماشى مع الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية التقنية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 400 الف ريال بناءً على نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المعد من قبل مستشار خارجي. جاء هذا الإجراء تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية، والذي يعكس النمو في إيرادات الشركة خلال هذا الربع.وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الأخرى غير التشغيلية بمبلغ 9.2 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع قطعة أرض مملوكة للشركة في حي النرجس بقيمة 13,131,525 ريال , حيث بلغت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع 9,625,338 ريال ، بعد خصم قيمة الأرض البالغة 3,506,187 ريال.وارتفع صافي الربح الموحد العائد لمساهمى الشركة عن الفترة الحالية من العام الحإلى بنسبة 41% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 40% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.وارتفع مجمل الربح بنسبة 28% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعاً بتحسن الأداء في قطاع الشركات، حيث زاد مجمل الربح في هذا القطاع بمقدار 35.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات. في المقابل، انخفض مجمل الربح في قطاع الأفراد بقيمة 15.3 مليون ريال، متأثراً بتراجع الإيرادات في هذا القطاع. كما ساهمت الشركات التابعة في دعم مجمل ربح الشركة بمقدار 2.4 مليون ريال ، وذلك عقب بدء نشاطها التشغيلي وفقاً للخطط المعتمدة.وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 10.3 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف الرواتب نتيجة لاستقطاب كفاءات جديدة لدعم توسع أعمال الشركة خلال عام 2024 بالاضافة إلى زيادات الرواتب السنوية . علاوة على ذلك، تم رفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 2.8 مليون ريال ، بناءً على نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المعد من قبل مستشار خارجي، وذلك تماشياً مع زيادة الذمم المدينة التجارية الناتجة عن نمو إيرادات الشركة. يعكس هذا الإجراء التزام الشركة باتباع معايير محاسبية دقيقة وإدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة.وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الأخرى غير التشغيلية بمبلغ 10.1 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع قطعة أرض مملوكة للشركة في حي النرجس بقيمة 13,131,525 ريال , حيث بلغت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عملية البيع 9,625,338 ريال ، بعد خصم قيمة الأرض البالغة 3,506,187 ريال.