شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر مستجدات تطوير أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

‏تواصل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى متابعة أعمال تنفيذ أكبر مصنع الغزل في العالم ، وهو مصنع غزل 1 الذي ينتج 30 طن من الغزا الرفيع يوميا ولا سيما في ظل بدء عمليات التشغيل التجريبي لقرابة 100% من مكونات المصنع ،مع تشغيل محطات الترطيب حيث من المنتظر خلال ايام تشغيل المصنع بصورة تجريبية تمهيدا للافتتاح الرسمي مطلع العام المقبل‬.

‏وأفاد مسؤول بشركة ريتر العالمية بسويسرا التي تورد ماكينات الغزل الخاصة بالمصنع لـ"الخليج 365"، بأنه تم تركيب الماكينات تقريبا بنسبة تصل إلى 100%، موضحا انه مع توصيل الكهرباء إلى المصنع ستكون كل المكونات قد انتهت تماما ،معتبرا أن المصنع واحد من أضخم المصانع ، و إن ريتر تولي لهذا المصنع أهمية كبرى ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير في صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي لها تاريخ طويل في مصر ومن خلال هذا المصنع وبقية المصانع يمكن استعادة هذا الدور التاريخي فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير.

ويقام المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 15 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.