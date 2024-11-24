شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: 400 ألف طن فائض إنتاج الأرز خلال الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وجود فائض في محصول الأرز للموسم الحالي يصل حوالي 400 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالي الاستهلاك في مصر 3.5 مليون طن والإنتاج هذا العام يصل 4 ملايين طن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر الأرز رفيع الحبة 13.800 جنيها للطن والأبيض من 21 إلى 23 ألف جنيهًا للطن خلال الموسم الحالي الذي تم الانتهاء من حصاده في نهاية أكتوبر 2024.

وأضاف أن سعر طن الأرز عريض الحبة يتراوح بين 15500 إلى 15800 جنيها و يبلغ سعر طن الأرز الأبيض 25 إلى 27 ألف جنيه خلال الموسم الحالي أيضا.

وبسؤاله عن السعر النهائي للمستهلك، كشف أن سعر كيلو الأرز السائب من 24 إلى 26 جنيها بالأسواق وسعر كيلو الأرز عريض الحبة من 27 إلى 29 جنيها.

وأختتم أن إجمالي إنتاج الأرز الشعير في الموسم الحالي وصل إلى 6.5 مليون طن وهو ما ينتج عنه 4 ملايين طن أرز وهذا يكفي احتياجات الأسواق ويزيد.