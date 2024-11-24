شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد تسليم قطع أراضى بيت الوطن بمدينة قنا الجديدة.. الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، تسليم قطع أراضى بيت الوطن بالمرحلة التاسعة بالمجاورة الرابعة بمنطقة (ب) بالحي السكني الأول بالمدينة، من يوم الأحد 8/12/2024، وحتى يوم الخميس 12/12/2024.



وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17) ، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع أرقام (18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35)، يوم الإثنين 9/12/2024.



وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55)، يوم الثلاثاء 10/12/2024، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11, 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.