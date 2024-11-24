شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.77% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.