سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-11-2024

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24-11-2024، بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.18 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.21 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
13.21 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.
13.18 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.
13.18 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.
13.20 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.
13.21 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.
12.91 جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.
13.15 جنيه للشراء.
13.24 جنيه للبيع.
13.16 جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.
