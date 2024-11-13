شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع 2% من حصته في «إس تي سي» #عاجل والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان على تداول السعودية يتكون الطرح من 100 مليون سهم تقريباً في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل نسبتها 2.0% تقريباً من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية إلى المستثمرين من المؤسسات.

وسيحدد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع التي ستبدأ فوراً، وسيتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح ونتائج الطرح غدا الخميس 14 نوفمبر 2024م.

وستنفذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها Negotiated Deals خارج نطاق السوق غدا الخميس 14 نوفمبر 2024م قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.

وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول

ووفقاً لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، وتعديلاته.

وستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل 62.0% من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية، فترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً بعد إتمام عملية الطرح.

ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن تؤدي عملية الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.

وعين كل من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري سجل اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع.

وبناءً على إعلان شركة الأهلي المالية، بصفتها منسق عالمي مشترك ومدير سجل الاكتتاب لعملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة الاتصالات السعودية بعنوان "إعلان بخصوص إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة الاتصالات السعودية" المنشور على موقع تداول السعودية، وبخصوص فئات المؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها غدا الخميس، فستتم تلك الصفقات كما هو معمولٍ به حالياً في إطار الصفقات المتفاوض عليها.

ويؤخذ في الاعتبار، أن السوق ستقوم بتيسير تلك العملية بتفعيل جلسة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة الإتصالات السعودية ليوم الخميس 12 جمادى الأول 1446هـ الموافق 14 نوفمبر 2024م.

وستتاح لصفقات المتفاوض عليها فقط لأعضاء السوق المشاركين في العملية بتقديم صفقات متفاوض عليها فقط لشركة الإتصالات السعودية (رمز تداول: 7010).

وستستمر ساعات السوق المعتادة لجميع الأوراق المالية المدرجة، حيث يكون مزاد الافتتاح في 09:30:00 صباحاً.

والصفقات المتفاوض عليها المنفذة في الجلسة الجديدة قبل مزاد الافتتاح يوم الخميس 12 جمادى الأول 1446هـ الموافق 14 نوفمبر 2024م سيتم عكسها في صفحة "الصفقات المتفاوض عليها". بالموقع الإلكتروني لتداول السعودية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية اليوم إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".ووفقا لبيان على تداول السعودية يتكون الطرح من 100 مليون سهم تقريباً في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل نسبتها 2.0% تقريباً من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية إلى المستثمرين من المؤسسات.وسيحدد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع التي ستبدأ فوراً، وسيتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح وسعر الطرح ونتائج الطرح غدا الخميس 14 نوفمبر 2024م.وستنفذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها Negotiated Deals خارج نطاق السوق غدا الخميس 14 نوفمبر 2024م قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية).ووفقاً لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، وتعديلاته.وستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل 62.0% من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية، فترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً بعد إتمام عملية الطرح.ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن تؤدي عملية الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.وعين كل من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري سجل اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع.وبناءً على إعلان شركة الأهلي المالية، بصفتها منسق عالمي مشترك ومدير سجل الاكتتاب لعملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة الاتصالات السعودية بعنوان "إعلان بخصوص إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة الاتصالات السعودية" المنشور على موقع تداول السعودية، وبخصوص فئات المؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها غدا الخميس، فستتم تلك الصفقات كما هو معمولٍ به حالياً في إطار الصفقات المتفاوض عليها.ويؤخذ في الاعتبار، أن السوق ستقوم بتيسير تلك العملية بتفعيل جلسة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة الإتصالات السعودية ليوم الخميس 12 جمادى الأول 1446هـ الموافق 14 نوفمبر 2024م.وستتاح لصفقات المتفاوض عليها فقط لأعضاء السوق المشاركين في العملية بتقديم صفقات متفاوض عليها فقط لشركة الإتصالات السعودية (رمز تداول: 7010).وستستمر ساعات السوق المعتادة لجميع الأوراق المالية المدرجة، حيث يكون مزاد الافتتاح في 09:30:00 صباحاً.والصفقات المتفاوض عليها المنفذة في الجلسة الجديدة قبل مزاد الافتتاح يوم الخميس 12 جمادى الأول 1446هـ الموافق 14 نوفمبر 2024م سيتم عكسها في صفحة "الصفقات المتفاوض عليها". بالموقع الإلكتروني لتداول السعودية.