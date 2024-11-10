شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» تتكبد خسائر بـ24.43 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 0.7% إلى 24.43 مليون ريال، مقارنة بـ24.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض الطفيف في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى: ارتفاع كميات المبيعات، والتحسن الطفيف في تكاليف الإنتاج على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم في بداية العام.
ونوهت بتعويض التحسن المذكور أعلاه جزئياً من خلال انخفاض أسعار المبيعات.
ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من الانخفاض في متوسط أسعار البيع.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع على الرغم من أن الكميات المباعة شهدت ارتفاعاً خلال الفترة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض الطفيف في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى: ارتفاع كميات المبيعات، والتحسن الطفيف في تكاليف الإنتاج على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم في بداية العام.
ونوهت بتعويض التحسن المذكور أعلاه جزئياً من خلال انخفاض أسعار المبيعات.
ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من الانخفاض في متوسط أسعار البيع.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع على الرغم من أن الكميات المباعة شهدت ارتفاعاً خلال الفترة.